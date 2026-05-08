Пламенеет в сердцах свердловчан: «Огонь памяти» будет храниться в Городе трудовой доблести Каменске-Уральском

Фото: пресс-служба РУСАЛа

В начале войны Нина Петровна была 10-летней девочкой, когда в 1941 году её отец ушел на фронт прямо с завода. Петр Тимофеевич трудился на Уральском алюминиевом заводе. После войны Нина, получив образование, так же как отец, пришла работать на УАЗ бухгалтером. Династию Четвертных на заводе продолжают жена сына и внучка.

За годы войны УАЗ выпустил более 11 тыс. тонн кремния, почти 80 тыс. тонн силумина, 495 тыс. тонн глинозема и 244, 4 тыс. тонны алюминия! 108 000 самолетов и 95 000 танков было построено благодаря алюминию, произведенному в Свердловской области. За трудовые подвиги во время Великой Отечественной войны Уральский алюминиевый завод награжден Орденами Ленина и Трудового Красного знамени. На торжественном собрании Каменска-Уральского, посвященному Дню Победы 9 Мая, директор по персоналу Уральского алюминиевого завода Анна Соломеина передала «Огонь памяти» в семью Нины Петровны Четвертных, три поколения которой работали на УАЗе.

– Настоящий трудовой фронт был в тылу. Сам город Каменск-Уральский до войны входил в состав Челябинской области и был присоединен к Свердловской области, чтобы вместе Уральский алюминиевый завод, СУБР и БАЗ могли противостоять 20 заводам, работавшим на фашистскую военную машину. И сегодня все эти три предприятия помогают обеспечивать безопасность России в рамках одной компании – РУСАЛ. С каждым годом все меньше с нами героев тех лет. УАЗ заботится о 28 своих ветеранах-тружениках тыла. Мы желаем всем им здоровья, – сказала Анна Соломеина.

С благодарностью за беспримерный подвиг, в память обо всех тружениках тыла компания РУСАЛ привезла «Огонь памяти» в Свердловскую область. Памятная акция началась 10 лет назад, а в 2025 году «Огонь памяти» был доставлен от стен Кремля в 21 страну мира, в 130 городов России. В канун 81-летия Победы его частичка доставлена в Город трудовой доблести Каменск-Уральский и будет храниться в семье Нины Петровны Четвертных, которой сейчас 94 года, она воспитала двоих детей, четырех внуков и пять правнуков.