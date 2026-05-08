Завершились поиски 13-летнего школьника, пропавшего в Верхней Пышме

Мальчика искали полицейские и волонтеры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Пышме завершились поиски 13-летнего школьника. Мальчик пропал 7 мая. Его искали полицейские и волонтеры. Днем 8 мая в полиции сообщили, что его нашли живым.

- Мальчик найден, с ним все в порядке. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции ребенок в безопасности, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Напомним, в Свердловской области продолжаются поиски 21-летнего Михаила Баженова, загадочно пропавшего семь месяцев назад. 5 октября житель уральского села Чубаровское (под Ирбитом) позвал маму вместе прогуляться, но первым вышел на улицу и бесследно исчез.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru