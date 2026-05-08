В Екатеринбурге на месяц перекроют перекресток Мусоргского – Газорезчиков

В Екатеринбурге на месяц закроют движение на перекрестке улицы Мусоргского – переулка Газорезчиков. Перекрытие будет действовать с 21 мая по 22 июня 2026 года. Дело в том, что на участке будут строить газопровод.

- Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Патриса Лумумбы, Селькоровской, переулку Коллективному и улице Аптекарской. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что в период ограничений на участке также перестанет курсировать общественный транспорт. Екатеринбуржцев попросили с понимаем отнестись к временным неудобствам и спланировать свой маршрут заранее с учетом перекрытия.