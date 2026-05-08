Свердловчане возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову

В преддверии Дня Победы жители Свердловской области 8 мая 2026 года возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. Торжественная церемония прошла на площади перед штабом Центрального военного округа. В ней принял участие губернатор региона Денис Паслер.

- Судьба маршала Победы Георгия Константиновича Жукова тесно связана с историей Свердловской области: в течение нескольких лет он командовал Уральским военным округом. На Среднем Урале установлено несколько памятников легендарному полководцу, - рассказали в областном Департаменте информполитики.

Цветы к памятнику возложили также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и представители других структур, а также юнармейцы, суворовцы и кадеты.

После возложения цветов глава региона Денис Паслер вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим за их заслуги в ходе проведения специальной военной операции.