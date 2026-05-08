Областной суд оставил под стражей Гию Свердловского

В Екатеринбурге Гию Свердловского – он же Георгий Акоев – оставили под стражей. Напомним, вора в законе обвиняют по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Решение о продлении меры пресечения принял 22 апреля 2026 года Верх-Исетский районный суд.

- Адвокат обвиняемого подал в Свердловский областной суд апелляционную жалобу, в которой просил изменить для своего подзащитного меру пресечения, - пояснили в пресс-службе облсуда.

Однако суд, рассмотрев материалы дела, оснований для изменения меры пресечения не нашел. Апелляцию защитника вора в законе оставили без удовлетворения. Так, Гия Свердловский останется под стражей вплоть до 30 мая 2026 года.

Напомним, что Георгия Акоева и еще трех человек 31 октября 2025 года задержали после обысков в его офисе в ЖК «Квартал Федерация». Как рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» источник, обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.