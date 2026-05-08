В Екатеринбурге обустроят 50 км противопожарных полос

В Екатеринбурге обустраивают противопожарные полосы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Екатеринбурга в 2026 году обустроят 50 километров противопожарных минерализованных полос от полутора до 10 метров в ширину. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Работы проведут в 13 прилегающих к Екатеринбургу и входящих в его состав населенных пунктах. На сегодняшний день обустроено 11 километров противопожарных полос в Кировском и Железнодорожных районах города.

Отметим, что с 15 апреля в Свердловской области ввели особый противопожарный режим, согласно которому запрещено использовать открытый огонь, жечь сухую траву и мусора, жарить шашлыки, разводить костры. За нарушение уже оформили сотни штрафов.