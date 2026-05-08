Свердловские аграрии получат 177 млн на увеличение посевных площадей

В Свердловской области губернатор Денис Паслер направил аграриям больше 177 миллионов рублей на реализацию мелиоративных и культуртехнических проектов, что позволит увеличить посевную площадь на 3 тысячи гектаров и повысить урожайность. Деньги поступят как из регионального, так и из федерального бюджетов.

- Поддержку получат агропредприятия Ирбитского муниципального образования, муниципального округа Богданович, Артинского и Талицкого муниципальных округов. Мелиорация позволяет увеличить объем собираемого с полей урожая, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Отмечается, что поддержку получат в общей сложности 20 проектов мелиорации. Наибольшую площадь – около 2 тысяч гектаров – вовлечь в оборот получится при помощи культуртехнических мероприятий.