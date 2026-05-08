Будущие металлурги присоединились к месячнику чистоты на ВИЗ-Стали

Фото: пресс-служба ООО «ВИЗ-Сталь»

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) продолжаются мероприятия традиционного весеннего месячника чистоты. К наведению порядка на территории города и предприятия присоединились студенты первого и третьего курсов металлургических направлений обучения Уральского политехнического колледжа (УПК).

Будущие металлурги сначала побывали на экскурсии, познакомились с историей предприятия, а затем приняли участие в благоустройстве территории: убрали мусор, покрасили элементы конструкций и помогли привести в порядок памятные объекты после зимы. Студенческая волонтёрская акция стала частью совместной работы предприятия и базового образовательного партнёра УПК, направленной на формирование бережного отношения к производственной культуре и истории Верх-Исетского завода, 300-летний юбилей которого ВИЗ-Сталь отметит в ноябре.

Ранее волонтёры предприятия в рамках экологического субботника привели в порядок прилегающие к заводу улицы Толедова и III Интернационала. Параллельно работы по наведению чистоты проводят сотрудники и подрядчики ВИЗ-Стали. С начала апреля они убрали более 100 гектаров промышленной площадки. Общий объём собранного и вывезенного мусора на территориях предприятия и города превысил 110 кубометров.

