В Нижнем Тагиле включили фонтаны

В Нижнем Тагиле стартовал сезон фонтанов - в городе до конца сентября будут работать девять объектов, включая светомузыкальный фонтан рядом с набережной Городского пруда. Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

В Парке культуры и отдыха имени Бондина работает водный каскад, в Театральном сквере - светомузыкальный фонтан, в Комсомольском сквере - «Каменный цветок». Также заработал небольшой фонтан у Центральной аптеки на улице Ленина.

Также включили чашу в парке культуры и отдыха металлургов, а на Вагонке заработал каскад фонтанов на площади славы и фонтан в Пионерском сквере.

На запуск, обслуживание и консервацию системы фонтанов в Нижнем Тагиле в 2026 году потратят 8,8 миллиона рублей.