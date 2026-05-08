Врачи спасли жизнь 100-летней труженице тыла в Нижневартовске

Хирурги из городской больницы Нижневартовска провели успешную операцию 100-летней пациентке, которая является труженицей тыла. У нее оказался разрушен желчный пузырь. Об этом пишет «Ямал 1».

Также у Федосьи Филипповны Ивановой также выявили обширное воспаление на фоне сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий.

Перед хирургическим вмешательством медики тщательно обследовали пациентку. Во время операции оказалось, что у женщины развился гангренозный холецистит на фоне воспалительного процесса.

Врачам удалось удачно провести операцию по лапороскопии, благодаря тому, что анестезиологи обеспечили стабильное состояние пациентки. Сейчас труженица тыла находится в отделении реабилитации.