В Екатеринбурге осудили водителя, который устроил смертельное ДТП и скрылся

В Екатеринбурге суд вынес приговор Андрею Плотникову, который устроил смертельное ДТП и скрылся. Трагедия произошла 8 марта 2024 года в период с 13:06 до 13:08. Осужденный, будучи за рулем Lada Vesta, двигался по средней полосе Объездной дороги с улицы Амундсена в сторону улицы Серафимы Дерябиной.

- Плотников, до совершения перестроения, двигаясь по средней полосе, снизил скорость с 59 км/ч до 26 км/ч, после чего, не убедившись в безопасности, приступил к маневру перестроения на левую полосу движения, в результате чего не уступил дорогу попутному автомобилю Kia Cerato, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Водитель Kia Cerato резко затормозил, из-за чего его машину занесло. Транспорт выехал на территорию заправки, где дважды последовательно столкнулся с грузовиком с полуприцепом, а затем и с машиной Subaru Impreza.

На момент аварии, помимо водителя, в Kia Cerato находились его мама и 83-летняя бабушка. Пенсионерка получила травму правой руки с последующим развитием сепсиса. После длительного лечения пожилая женщина скончалась.

Водитель Lada Vesta, спровоцировавший ДТП, поспешил скрыться с места происшествия, даже не потрудившись оказать первую помощь или вызвать медиков.

Так, Андрея Плотникова признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».

Автомобилиста приговорили к 6 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года 10 месяцев.