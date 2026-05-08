Уголовное дело мотивировало отца из Березовского погасить долг по алиментам

Мужчина накопил 239 тысяч рублей долга по алиментам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском 57-летний мужчина выплатил долг по алиментам только после возбуждения в отношении него уголовного дела. Отец не платил средства на содержание своего маленького сына, из-за чего образовалась задолженность в 239 тысяч рублей.

- Однако мужчина уклонялся от уплаты алиментов и был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Должник никаких мер к погашению задолженности и ежемесячной выплате алиментов не предпринял, - рассказали в пресс-службе свердловского ГУФССП России.

Поскольку даже после административного наказания мужчина не начал платить алименты, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Чтобы не оказаться на скамье подсудимых, отец в скором времени выплатил всю сумму долга. Теперь алименты он платит стабильно раз в месяц, уклониться от данного обязательства он больше не пытается.