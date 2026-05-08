НовостиСпорт8 мая 2026 4:52

Чемпионы мира провели для юных тагильчан мастер-классы по единоборствам

В Нижнем Тагиле известные спортсмены провели мастер-классы для юных спортсменов
Никита ПРИХОДЬКО
Мастер-классы провели Николай Коваленко и Иван Петренко. Фото: скриншот из видео в соцсетях Алексея Свалова

В Нижнем Тагиле 5 мая 2026 года чемпионы мира провели для юных спортсменов мастер-классы по самбо, дзюдо, кикбоксингу и тайскому боксу. Об этом рассказал депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов.

- Для юных спортсменов это стало настоящим подарком и стимулом для новых побед. Нижний Тагил всегда был спортивным городом с богатыми традициями. Хочу сказать огромное спасибо спортсменам, выбравшим борьбу, - написал Алексей Свалов в своих социальных сетях.

Провести для ребят мастер-классы, по приглашению мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, приехали чемпионы мира Николай Коваленко – финалист шоу «Титаны», – и Иван Петренко – двукратный чемпион Европы по муайтай.

Напомним, что недавно Нижний Тагил победил в номинации «Самый спортивный муниципалитет» престижной спортивной премии.