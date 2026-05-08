В Верхней Пышме ищут пропавшего 13-летнего подростка

Подросток пропал 7 мая. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Верхней Пышме развернули поиски 13-летнего Павлова Дмитрия. Подросток пропал 7 мая 2026 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поисками школьника занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Внимание! Помогите найти ребенка! Пропал Павлов Дмитрий, 13 лет, 2013 года рождения. С 7 мая 2026 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе, - передают представители отряда.

Согласно ориентировке, рост Димы составляет 168 сантиметров, телосложение худощавое. У подростка русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи он был одет в черные бейсболку и кофту, бежевые камуфляжные штаны и белые кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Дмитрия Павлова, сообщите об этом инфоргу поисков Михаилу: 8 (902) 150-41-81. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру 112.