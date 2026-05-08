НовостиОбщество8 мая 2026 3:15

В Екатеринбурге на ремонт бывшего кинотеатра «Салют» выделят 24,7 млн рублей

Власти Екатеринбурга намерены отремонтировать здание бывшего кинотеатра «Салют»
Никита ПРИХОДЬКО
На ремонт здания выделят 24,7 миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Екатеринбурга намерена отремонтировать здание бывшего кинотеатра «Салют» на улице Толмачева, 12. На обновление выделят больше 24,7 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госзакупок.

Согласно документам, в здании отремонтируют крышу и фасад, наружные лестницы, а также обновят крыльцо главного входа и проведут монтаж пожарных лестниц и ограждений кровли. Капитальный ремонт планируется завершить до 3 августа 2026 года.

Напомним, что в 16 августа 2025 года в здании бывшего кинотеатра «Салют» открыли городской молодежный кластер, где занимаются проектами в сфере кинопроизводства, дизайна и видео, а также урбанистики, ремесел и различных арт-направлений.