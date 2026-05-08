В Екатеринбурге вспыхнул мебельный цех

Сообщение о пожаре поступило в 21:02 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вечером 7 мая 2026 года загорелся мебельный цех на улице Альпинистов. Огонь охватил порядка 20 квадратных метров и повредил имущество помещения. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:02.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Альпинистов. На площади 20 квадратных метров повреждены деревянные заготовки для мебели, внутренняя отделка и имущество мебельного цеха, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада огнеборцев в составе 20 человек и 7 единиц спецтехники. В 21:11 им удалось локализовать огонь, а еще через 6 минут – потушить возгорание.

В результате пожара никто не пострадал. После его ликвидации спасатели приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций. Данные работы завершились в 22:38.