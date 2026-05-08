Власти Нижнего Тагила пожаловались на вандалов, крушащих остановки

Власти Нижнего Тагила пожаловались на вандалов, которые крушат остановочные комплексы. Так, в 2025 году специалистам пришлось заменить порядка 30 разбитых хулиганами стекол, на что ушло почти 350 тысяч рублей.

На текущей неделе, по поручению главы города, они проводят ревизию и ремонт остановок.

- Случаи вандализма в разных районах города – проблема этическая, но с серьезными физическими и экономическими последствиями. Вместе с сотрудниками полиции мы выявляем виновных в порче имущества, принимаем меры для их наказания и возмещения ущерба, - пояснил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как рассказали специалисты, стоимость одного нового стекла варьируется от 9 до 19 тысяч рублей. Ситуацию усложняет и то, что площадь стекол на каждой остановке разная.

Отмечается, что деньги, потраченные на ремонт остановочных комплексов, могли использоваться для ремонта контактной сети, модернизации трамвайного депо или обновления рельсовых стыков.