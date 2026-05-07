В Свердловской области медикам-наставникам назначили ежемесячные выплаты

Власти Свердловской области утвердили дополнительные выплаты медикам-наставникам. Соответствующее решение было принято 7 мая на заседании регионального правительства. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Денис Паслер.

Теперь врачи и медсестры со стажем не менее пяти лет, сопровождающие молодых специалистов в начале их профессионального пути, будут получать ежемесячную надбавку в размере пятитысяч рублей за каждого подопечного.

- Наставник должен иметь стаж не менее пяти лет, при этом он может взять шефство максимум над тремя молодыми специалистами, - уточнил Денис Паслер.

Напомним, в ноябре 2025 года в Свердловской области повысили выплаты студентам-медикам. Учащимся колледжей по целевому договору теперь платят десять тысяч рублей раз в год, студентам вузов и ординатуры — двадцать тысяч рублей.