В Свердловскую область после потепления придут дожди и мокрый снег

В Свердловскую область после кратковременного потепления придут дожди и мокрый снег, а следом и заметное похолодание. Такой прогноз на ближайшие три дня дали в Уральском Гидрометцентре.

Так, в пятницу, 8 мая, в регионе еще сохранится теплая погода. Ночью будет +2…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +24. Прогнозируется переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, а на севере области — с мокрым снегом. На юге в отдельных районах не исключается гроза.

Уже в субботу, 9 мая, погода в области испортится. Небо затянет облаками, дожди станут повсеместными — от небольших до умеренных, на севере сильные с мокрым снегом. На севере ожидается гололед. Ночью будет +6…+11 градусов, а днем +13…+18.

В воскресенье, 10 мая, в Свердловской области заметно похолодает. Сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью на юге пройдет небольшой дождь, а на севере — с мокрым снегом. Столбики термометров покажут -3…+2 градуса. Днем осадков не ожидается, а воздух прогреется до +5…+10 градусов.