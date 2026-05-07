НовостиОбщество7 мая 2026 19:08

После падения теннисного стола на детей в Верхней Пышме СК возбудил дело

Анастасия ЛАПИНА
Возбуждено уголовное по статье 238 УК РФ

В Верхней Пышме Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на спортивной площадке на двух мальчиков 8 и 11 лет упала часть теннисного стола. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что инцидент произошел 7 мая на придомовой территории по улице Латышова. Юных уральцев доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - уточнили в ведомстве.

Следователи сейчас допрашивают свидетелей, запрашивают документацию и назначают экспертизы, в том числе для определения степени тяжести вреда здоровью детей. Также выясняются причины и условия, которые привели к травмированию школьников.