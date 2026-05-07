Заключенные ИК-10 Екатеринбурга получили заказ на изготовление 30 тысяч коптилен

В Екатеринбурге заключенные исправительной колонии №10 изготовят больше 30 тысяч коптилен по заказу частного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Работа рассчитана на длительный срок и обеспечит полный цикл производства прямо в учреждении.

- Такой объем заказа подтверждает высокое доверие со стороны предпринимателей и гарантирует стабильную загрузку мощностей учреждения на длительный период, - уточнили в региональном ведомстве.

Напомним, это не первый случай, когда свердловские колонии выполняют заказы для организаций. В апреле в исправительной колонии №46 Невьянска осужденные шили медицинские сорочки и брюки для студентов Южно-Уральского медуниверситета. Контракт предусматривал 200 изделий.