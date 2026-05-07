В Серове пенсионерка перевела мошенникам больше миллиона рублей

В Серове 65-летняя пенсионерка поверила в легкий заработок, оформила кредит и отправила аферистам свыше миллиона рублей. Первой неладное заподозрила подруга пожилой женщины. Она и обратилась за помощью к полицейским. Об этом рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Как выяснилось, в конце марта пенсионерка наткнулась в интернете на рекламу о выплатах по некой госпрограмме, перешла по ссылке и оставила свои данные. После этого началась серия телефонных звонков от неизвестных.

- Звонившие представлялись «менеджерами» и «брокерами», убеждали перейти по ссылке на специализированный сайт, где якобы можно отслеживать рост доходов. При этом они настоятельно рекомендовали никому не сообщать о происходящем, - уточнили в полиции.

Женщина поверила и начала переводить деньги. Сначала отправила десять тысяч рублей, затем продолжила вносить суммы со своих карт якобы для покупки акций. Аферисты выманили у нее паспортные данные и код из СМС, после чего оформили на ее имя кредит на сумму более миллиона рублей. Когда банк приостановил операции, пенсионерку убедили поехать в Екатеринбург для разблокировки. В отделении она под диктовку мошенников сказала, что покупает машину, и через банкоматы перевела все заемные средства на продиктованные счета.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Стоит уточнить, что поначалу пенсионерка не верила в обман и осознала случившееся лишь после долгого разговора с правоохранителями.