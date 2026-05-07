На Урале около двух недель ищут мужчину в черной панаме

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры развернули поиски 35-летнего Николая Корнилова. Мужчина пропал еще 26 апреля. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Рост мужчины – 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы, а также серо-зеленые глаза.

На момент пропажи был одет в темно-синюю ветровку, голубую футболку, синие джинсы и кроссовки. Также на нем была панама черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего уральца сообщите инфоргу поисков: Людмила 89045447224, а также в полицию по номеру 112.

