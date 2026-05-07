На Урале призывника будут судить за уклонение от армии за 675 тысяч рублей

Чкаловский районный суд Екатеринбурга передали сразу четыре дела, связанных с одной попыткой откупиться от армии. Фигурантами стали сам призывник, врач травматолог-ортопед и двое посредников. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Предполагается, что молодой человек не хотел служить и обратился к знакомому за помощью. Тот пообещал решить вопрос через знакомого врача и назвал цену в 675 тысяч рублей.

- Однако большую часть суммы – 505 тысяч рублей – посредник оставил себе, за 130 тысяч подыскал еще одного посредника, тот в свою очередь договорился с врачом – травматологом-ортопедом одной из городских больниц, - уточнили в региональных судах.

В декабре 2025 года врач без каких-либо медицинских показаний прооперировал призывника, наложил швы и оформил фиктивные документы. Этого должно было хватить, чтобы парня освободили от службы. Как полагает следствие, за свою работу медик получил 40 тысяч рублей.

Фигурантов обвиняют в даче взятки, ее получении и посредничестве. Чкаловский районный суд рассмотрит первое дело в отношении одного из посредников уже 14 мая.