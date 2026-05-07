В Екатеринбурге приставы закрыли два опасных кафе

В заведениях работали с нарушениями. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы опечатали два кафе, расположенные в Орджоникидзевском районе. Решение о том, чтобы приостановить работу заведений принял суд. Об этом сообщает ГУФССП России по Свердловской области.

В заведении специалисты проводили проверки. Как выяснилось, заведения работали с нарушениями.

- Судебные приставы незамедлительно выехали на адреса кафе «Рафаэль» и «Комфорт». Они опечатали внутренние помещения, оборудование и входные двери точек питания. Как показала проверка, предприятия нарушили требования пожарной безопасности. Также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - сказано в сообщении.

Заведения возобновят работу после того, как собственники устранят все нарушения.