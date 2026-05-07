За сутки в Свердловской области произошло 43 пожара

В Свердловской области за прошедшие сутки произошло 43 пожара. Десять возгораний случились в жилом секторе. Сотрудники МЧС спасли жизнь 13 уральцам. Такие данные региональное ведомство опубликовало 7 мая.

Серьезный пожар случился в девятиэтажке на улице Советской в Екатеринбурге. Здесь огонь охватил квартиру на втором этаже. Пламя достигло десяти квадратных метров. Спасатели вывели из задымленного помещения пятерых человек, еще 15 эвакуировались самостоятельно. На месте работали четыре единицы техники и 12 пожарных, которые справились с огнем за 16 минут.

Еще восьмерых уральцев сотрудники МЧС спасли в Верхней Салде. Там огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Карла Маркса. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек, а с огнем боролись семь спасателей и три единицы техники в течение 25 минут.

- В поселке Хризолитовый в СНТ «Победа» на 160 квадратах сгорел садовый дом. С огнем справились десять специалистов и четыре единицы техники за 88 минут, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В Краснотурьинске на улице Мира огонь уничтожил надворную постройку. Пламя охватило один квадратный метр. На месте работали девять спасателей и две единицы техники, ликвидировавшие пожар за одну минуту.

Еще одно возгорание произошло в Екатеринбурге на улице Академика Бардина. Здесь на фасаде девятиэтажки вспыхнул наружный блок кондиционера. Местные жители самостоятельно справились с огнем, а на вызов реагировали восемь пожарных и четыре единицы техники.