Уличное искусство Екатеринбурга вдохновило участников конкурса на лучший эскиз

Молодежь увидела знаковые арт-объекты. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Участникам конкурса на лучший эскиз мурала к фестивалю молодежи показали арт-объекты Екатеринбурга. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Власти подчеркивают, что поддержка творческой молодежи важна и необходима.

- Именно молодые авторы формируют новые идеи, смыслы и культурную среду. Важно помогать им раскрывать потенциал, создавать условия для развития. Поэтому решили организовать подобные прогулки по объектам уличного искусства, чтобы ребята могли вдохновиться и реализовать свой эскиз мурала к фестивалю, - говорит директор Департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

Им показали, как создаются одежда и сувенирная продукция. Затем экскурсия прошла по 12 арт-объектам. Молодые люди увидели работы уличных художников. Они обсудили, как городское искусство объединяет жителей разных стран.

Студенты и профессионалы говорили о том, как можно представить уральскую столицу и Свердловскую область. Идеи были связаны с идентичностью региона, а также дружбой народов.