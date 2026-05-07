В Екатеринбург доставили три партии аквариумных рыб и гидробионтов

В екатеринбургский аэропорт Кольцово 6 мая доставили три партии живой аквариумной рыбы и гидробионтов. Груз пришел для дальнейшей продажи и содержания в Свердловской и Челябинской областях. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

- Общее количество оформленного живого груза составило 116 экземпляров. Транспортировка рыбы осуществлялась в индивидуальной таре с обязательным соблюдением температурного режима, что гарантирует безопасность и сохранность биоматериала, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники Россельхознадзора проверили ветеринарные документы, оформленные в системе «Меркурий», и результаты лабораторных исследований. Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено.