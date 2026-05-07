На Урале трое похитили знакомого и избили битой ради пяти тысяч рублей

Уголовное дело банды передано в суд

Прокуратура Новоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении человека, вымогательстве, а также причинении вреда здоровью. Перед судом предстанут двое мужчин и женщина. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как полагает следствие, 18 ноября 2025 года двое мужчин и женщина были в доме на Комсомольской у знакомого. Следователи считают, что мужчину силой усадили в автомобиль, избивали его деревянной битой, а также отобрали у него сим-карту.

- Сообщники привезли мужчину в гаражи, где стали его незаконно удерживать. При этом требовали передать им пять тысяч рублей. Наносили мужчине не менее 25 ударов деревянной битой по разным частям тела, - сказано в сообщении.

Однако сам потерпевший мужчина испугался и пообещал отдать деньги. Обвиняемые поверили уральцу, вывели его из гаража и скрылись.

У пострадавшего было сотрясение, тупая закрытая травма грудной клетки. В том числе перелом бедер, синяки и ушибы на теле.

Уголовное дело передали в Новоуральский горсуд для рассмотрения по существу.