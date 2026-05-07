В Екатеринбурге открыли памятную табличку, посвященную рок-группе «Агата Кристи»

В День Радио, 7 мая, в Екатеринбурге открыли памятную табличку, посвященную легендарной уральской рок-группе «Агата Кристи». Об этом в своем telegram-канале рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.
Памятная доска разместилась на фасаде Института радиоэлектроники и информационных технологий- РТФ Уральского федерального университета.
- Место выбрано неслучайно, ведь именно в стенах радиофака в 80-е годы зародился музыкальный коллектив, ставший легендарным, - написал градоначальник.
Алексей Орлов напомнил, что в этом году отмечается 40-летие Свердловского рок-клуба — колыбели талантливейших музыкантов, чьи имена известны во всем мире. По его словам, такие инициативы помогают сохранить уникальное музыкальное наследие региона для будущих поколений.