В Екатеринбурге открыли памятную табличку, посвященную рок-группе «Агата Кристи»

Торжественная церемония открытия прошла в День Радио. Фото: telegram-канал главы Екатеринбурга

В День Радио, 7 мая, в Екатеринбурге открыли памятную табличку, посвященную легендарной уральской рок-группе «Агата Кристи». Об этом в своем telegram-канале рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Памятная доска разместилась на фасаде Института радиоэлектроники и информационных технологий- РТФ Уральского федерального университета.

- Место выбрано неслучайно, ведь именно в стенах радиофака в 80-е годы зародился музыкальный коллектив, ставший легендарным, - написал градоначальник.

Алексей Орлов напомнил, что в этом году отмечается 40-летие Свердловского рок-клуба — колыбели талантливейших музыкантов, чьи имена известны во всем мире. По его словам, такие инициативы помогают сохранить уникальное музыкальное наследие региона для будущих поколений.