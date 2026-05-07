Red Wings с 11 июня начнет летать из Екатеринбурга в казахстанский Актау

Авиакомпания Red Wings с 11 июня открывает прямые перелеты из Екатеринбурга в казахстанский Актау. Рейсы будут выполняться дважды в неделю в течение всего летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Вылеты запланированы по четвергам в 09:00 и субботам в 05:55 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

- Актау станет третьим казахстанским городом, куда из столицы Урала можно будет улететь самолетами авиакомпании: с 2022 года также выполняются регулярные перелеты из Екатеринбурга в Астану и Алматы, - уточнили представители воздушной гавани.

Напомним, что с 13 июня Azerbaijan Airlines добавит еще один рейс из Кольцово в Баку — по субботам. Таким образом, улететь в столицу Азербайджана можно будет четыре раза в неделю вместо прежних трех.