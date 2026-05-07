НовостиОбщество7 мая 2026 14:50

В Екатеринбурге помогли восстановиться на работе специалисту по тендерам

На Урале защитили трудовые права специалиста по тендерной документации
Маргарита РАЗУМОВА
Свердловчанке помогли взыскать более 78 тысяч за вынужденные прогулы

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге сотрудник прокуратуры Кировского района помог защитить права бывшего специалиста по тендерной документации. В том числе женщине помогли восстановиться на работе, взыскать компенсацию за вынужденные прогулы. Удалось добиться и компенсации морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Свердловчанка с мая 2022 года по ноябрь 2025 года замещала должность специалиста по тендерной документации в АО «Сталепромышленная компания». Трудовые отношения с ней прекратили из-за отказа заявительницы продолжать работу в новых условиях, - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор дал заключение о том, что иск необходимо удовлетворить. Так как работодатель нарушил процедуру увольнения сотрудника. А именно, женщину не предупредили за два месяца до изменении режима работы. Был нарушен порядок информирования центром занятости об изменении режима работы.

По итогу суд удовлетворил требования. Женщину восстановили на работе в качестве специалиста по тендерной документации с ноября 2025 года. В ее пользу с работодателя взыскали более 78, 5 тысяч рублей за вынужденный прогул. Также десять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Гендиректору компании внесли представление об устранении нарушений федерального закона о труде.