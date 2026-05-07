Уральские модульные ЦОДы с рекордной нагрузкой покажут на ИННОПРОМе

В Свердловской области компания ДАТАРК освоила выпуск модульных дата-центров для критически важной ИТ-инфраструктуры. Здесь первыми в стране запустили модульный ЦОД с нагрузкой 30 кВт на стойку и уже готовят второй — мощностью 50 кВт. Продукция занимает 22% рынка модульных ЦОД в России. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

- Это перспективный формат, который позволяет развернуть центры обработки данных в непосредственной близости от объекта, например, рядом с электроподстанциями. Это значительно снизит затраты на технологическое присоединение, - отметил глава региона.

По его словам, такие решения становятся все более востребованными, особенно на локациях с энергетическим профицитом. Уральские модульные дата-центры будут представлены на Международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.