Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 14:30

Уральские модульные ЦОДы с рекордной нагрузкой покажут на ИННОПРОМе

Модульные дата-центры с рекордной нагрузкой начали выпускать на Урале
Анастасия ЛАПИНА
Продукция занимает 22% рынка модульных ЦОД в Росси. Фото: Департамент информационной политики региона

Продукция занимает 22% рынка модульных ЦОД в Росси. Фото: Департамент информационной политики региона

В Свердловской области компания ДАТАРК освоила выпуск модульных дата-центров для критически важной ИТ-инфраструктуры. Здесь первыми в стране запустили модульный ЦОД с нагрузкой 30 кВт на стойку и уже готовят второй — мощностью 50 кВт. Продукция занимает 22% рынка модульных ЦОД в России. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

- Это перспективный формат, который позволяет развернуть центры обработки данных в непосредственной близости от объекта, например, рядом с электроподстанциями. Это значительно снизит затраты на технологическое присоединение, - отметил глава региона.

По его словам, такие решения становятся все более востребованными, особенно на локациях с энергетическим профицитом. Уральские модульные дата-центры будут представлены на Международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.