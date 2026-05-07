На Среднем Урале выросло неравенство между состоятельными и бедняками

Количество бедных жителей Свердловской области снизилось с 5,9% до 5,5%. Однако, в области стало ощутимее расслоение. Богатые уральцы получают большую часть общего дохода. Информацию об этом публикует Свердловскстат. В ведомстве подчеркнули, что эти цифры предварительные.

Уточняется, что доходом до 19 тысяч рублей в месяц обладают меньше 10% свердловчан.

Лишь один из 250 человек живет на семь тысяч рублей ежемесячно. Один из 110 свердловчан имеет доход от семи до десяти тысяч рублей.

Аналитики высчитали, что 46% жителей области зарабатывают свыше 60 тысяч в месяц.

Однако коэффициент Джинни, который показывает социальное неравенство достиг показателя в 0,414 единиц. Поэтому 20% богатых уральцев за 2025 год получили 47,1% общего дохода населения. К тому же, на 20% бедняков пришлось только 5,3% общих средств.