Финансами Екатеринбурга будет заниматься новый вице-мэр Вадим Суровцев

В Екатеринбурге заниматься финансами теперь будет новый заместитель главы города Вадим Суровцев. О его назначении на должность сообщил мэр Алексей Орлов в ходе заседания Коллегии городской администрации 7 мая 2026 года.

- На должность заместителя главы Екатеринбурга назначен Вадим Суровцев. Он будет курировать работу Департамента финансов, Департамента потребительского рынка и услуг, Контрольно-ревизионного управления и Финансово-бухгалтерского управления, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что ранее Вадим Суровцев был прокурором города Кургана. С 2021 года занимал должность начальника Контрольно-ревизионного управления администрации Екатеринбурга.

Напомним, что это не первые кадровые изменения за сегодня. Так, на должность Почетного консула Монголии в Екатеринбурге назначили предпринимателя Рената Гараева, а пост замминистра физкультуры и спорта Свердловской области занял Иван Клочков.