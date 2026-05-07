Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона 2024 - 2025 годов.

- Приняли решение об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда, - говорит градоначальник.

Работники коммунальных служб прекратят подачу тепла в жилые дома, а также социальные и другие объекты. В школах, детских садах и больницах батареи остынут в последнюю очередь.

После этого поставщики ресурсов начнут ремонтные и профилактические работы для подготовки коммунальной инфраструктуры к следующему отопительному сезону. На время работ сети и теплоисточники будут работать в летнем режиме, который предполагает снижение нагрузки на систему теплоснабжения, отключение насосов, подающих воду в систему отопления, закрытие запорной арматуры трубопроводов в центральных тепловых пунктах.

Далее к процессу подключатся управляющие организации, которые отвечают за закрытие кранов и задвижек для прекращения подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов.

- По завершении отопительного сезона энергетики начнут готовиться к новому: проведут ремонт на теплоисточниках, гидравлические испытания, замену ветхих и аварийных участков сетей, - рассказывает Алексей Орлов.

По словам главы Екатеринбурга, летом работы проведут на 160 теплоисточниках, 13 насосных станциях, 467 центральных тепловых пунктах, более чем 3,5 тысячи километрах тепловых сетей, 8,4 тысячи домов и 1,2 тысячи объектов социальной сферы.