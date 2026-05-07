НовостиОбщество7 мая 2026 10:35

На Среднем Урале сняли режим беспилотной опасности

Свердловский губернатор сообщил об отмене режима беспилотной опасности
Никита ПРИХОДЬКО
Режим беспилотной опасности сняли в 15:17

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности. Напомним, он был объявлен 7 мая в 10:33. Спустя почти пять часов губернатор региона Денис Паслер сообщил об отмене режима опасности.

- Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях в 15:17.

Также в аэропорту Екатеринбурга для безопасности пассажиров вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их сняли в 14:16. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что сейчас работа продолжается в штатном режиме. Авиакомпании возобновляют рейсы по скорректированному графику.

Напомним, что 5 мая в Свердловской области вводили режим ракетной опасности.