В Реже собственник отсудила у бизнесвумен полмиллиона за неуплату аренды

В Реже собственник отсудила у бизнесвумен Анны К. больше 534 тысяч рублей за неуплату аренды. В июне 2025 года женщина арендовала помещение под салон красоты, однако вскоре перестала платить.

- Договором предусматривалась ежемесячная плата в размере 90 000 рублей. За период с августа 2025 по январь 2026 года образовалась внушительная задолженность, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Тогда собственник была вынуждена обратиться в суд. Анна К. признала требования владелицы помещения и подписала соглашение о расторжении договора. В документе также была указана сумма долга женщины.

Суд исследовал материалы дела и встал на сторону собственника. Так, с бизнесвумен взыскали свыше 375 тысяч рублей основного долга по аренде, еще почти 30 тысяч – по коммунальным платежам. Также женщину обязали выплатить 113 тысяч за просрочку и чуть больше 15 тысяч рублей госпошлины.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.