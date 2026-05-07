В аэропорту Кольцово сняли ограничения на полеты

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Напомним, их объявляли сегодня, 7 мая, в 10:58. Сообщение об отмене ограничений поступило от Росавиации в 14:16.

- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - пояснили в ведомстве.

Информацию подтвердили и в пресс-службе воздушной гавани. Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме, а рейсы возобновляются по скорректированному графику. Пассажиров попросили уточнить время вылета на онлайн-табло Кольцово или на сайте авиакомпании.

Отметим, что ограничения вводили из-за режима беспилотной опасности в Свердловской области. На момент публикации он еще не снят.