Суд вынес приговор жительнице Артемовского, виновной в гибели сына

В Артемовском суд вынес приговор матери, которая из-за своей неосторожности лишилась малолетнего сына. Трагедия произошла в январе 2026 года в бане, где женщина находилась вместе с ребенком. С помощью газового баллона и горелки она разожгла печь.

- После розжига женщина не отсоединила оборудование и оставила баллон внутри, закрыв дверь. Вернувшись в баню вместе с сыном, она допустила воспламенение газовоздушной смеси. Малолетний получил термические ожоги головы, туловища и конечностей 2-3 степени, от которых скончался, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свою вину в произошедшем женщина полностью признала. Дело рассматривали в особом порядке. Суд признал жительницу Артемовского виновной по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Женщине назначили 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.