В Нижнем Тагиле мужчина «случайно толкнул» пенсионерку и получил срок

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор местному жителю Кириллу Липке, который напал на пенсионерку. Инцидент произошел в сентябре 2025 года у арки дома по улице Газетной. Мужчина ударил пожилую женщину рукой по голове и забрал ее сумку.

- В ней находились кошелек, мобильный телефон, 5 рублей наличными, банковские и дисконтные карты, а также пенсионное удостоверение. Общая сумма материального ущерба составила 8 505 рублей, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Травмы, которые получила пожилая тагильчанка, классифицировали как тяжкий вред здоровью. Кирилла Липку обвинили по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Однако он свою вину признавать не стал.

- Подсудимый настаивал, что случайно толкнул женщину, после чего помог ей подняться, а сумку не похищал. И даже извинился перед случайно сбитой с ног женщиной, - отметили в облсуде.

Однако доказательства говорили об обратном. Поэтому Кирилла Липку признали виновным и приговорили его к 8 годам колонии строгого режима. Адвокат осужденного пытался обжаловать это решение в Свердловском областном суде, но там его оставили без изменений.