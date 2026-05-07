В Екатеринбурге построят новый скейт-парк с тремя зонами

Скейт-парк построят в спортивном квартале «Архангел Михаил». Фото: Андрей Фомин

В Екатеринбурге построят новый скейт-парк общей площадью порядка 3 тысяч квадратных метров. Он расположится в спортивном квартале «Архангел Михаил» и будет разделен на три зоны. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.

Зоны будут спроектированы как для опытных райдеров, так и для начинающих. Фото: пресс-служба РМК

- Парк будет создан по олимпийским стандартам и предназначен для проведения крупных международных и всероссийских соревнований. Он спроектирован как для прогресса действующих райдеров, так и для обучения новичков от 3-х лет, - пояснили в РМК.

Первая площадка будет предназначена для отработки различных трюков. Площадь тренировочной зоны составит 800 квадратных метров. Еще одна территория на 525 «квадратов» станет площадкой для проведения различных соревнований.

Скейт-парк будет разделен на три зоны. Фото: пресс-служба РМК

Самую крупную зону в 1,3 тысячи квадратных метров выделили для тренировки трюков в воздухе. Отмечается, что она больше походит для опытных райдеров. На площадке так же будут проводиться соревнования.

Скейт-парк планируется открыть в конце мая, а в конце августа он примет II Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта.