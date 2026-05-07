В Кольцово объявили эвакуацию пассажиров

Эвакуация прошла 7 мая Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 7 мая в аэропорте Кольцово эвакуировали пассажиров. В одном из терминалов прозвучала тревога. Всех посетителей вывели на улицу.

- Сработал датчик в служебном помещении во время технических работ. Возгорания не было, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кольцово.

Отметим, что сейчас в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для безопасности, поскольку в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. Его ввели в 10:30. Также уральцев предупредили о возможных ограничениях связи и мобильного интернета.