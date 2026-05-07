Суд конфисковал у екатеринбуржца 40 тысяч долларов контрабанды

В Екатеринбурге суд назначил наказание местному жителю Павлу Ваганову, которого признали виновным в контрабанде наличных. В августе 2022 года мужчина прилетел домой из Дубая. В его кожаном рюкзаке находились 50 тысяч долларов США и 25 дирхамов ОАЭ.

- В ходе таможенного контроля на рентгеновском аппарате в ручной клади пассажира были обнаружены денежные купюры. Сумма незаконно перемещенных средств за вычетом разрешенного лимита в 10 тысяч долларов составила 40 006,81 тысячи долларов, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отмечается, что на тот момент сумма незадекларированных средств равнялась свыше 2,48 миллиона рублей, что является крупным размером. В отношении екатеринбуржца завели уголовное дело по части 1 статьи 200 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере».

Свою вину Павел Ваганов не признал, заявив, что действовал по указанию сотрудника таможенной службы. Однако аргумент оказался неубедителен. Суд изучил показания свидетелей и результаты экспертизы, которая подтвердила подлинность банкнот, и признал мужчину виновным.

Изначально екатеринбуржцу назначили штраф в трехкратном размере контрабанды – свыше 7,4 миллиона рублей. Однако мужчину освободили от данного наказания в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

- При этом суд конфисковал в доход государства 40 тысяч долларов США и 25 дирхамов ОАЭ. Денежные средства в пределах разрешенного лимита – 10 тысяч долларов США – возвращены в распоряжение Ваганова, - отметили в облсуде.

Адвокат Павла Ваганова пытался обжаловать это решение в Свердловском областном суде. Однако там, рассмотрев все материалы дела, его менять не стали.