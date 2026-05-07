Яйца в Свердловской области за год подорожали на 9%

Яйца постепенно дорожают в Свердловской области

За неделю десяток яиц в магазинах Свердловской области в среднем подорожал на 1,34 рубля, за год рост стоимость на товар составил 9%. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на данные Свердловскстата.

Сейчас в среднем десяток куриных яиц на Среднем Урале стоит 106 рублей, то есть на 8 рублей больше, чем в начале мая 2025 года.

Также за неделю в Свердловской области подорожали молоко, капуста, свекла. При этом, огурцы стали стоить дешевле, как и колбаса, курица и помидоры.