НовостиЭкономика7 мая 2026 7:36

Яйца в Свердловской области за год подорожали на 9%

За неделю десяток яиц стал дороже на 1 рубль 34 копейки
Лев ИСТОМИН
Яйца постепенно дорожают в Свердловской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю десяток яиц в магазинах Свердловской области в среднем подорожал на 1,34 рубля, за год рост стоимость на товар составил 9%. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на данные Свердловскстата.

Сейчас в среднем десяток куриных яиц на Среднем Урале стоит 106 рублей, то есть на 8 рублей больше, чем в начале мая 2025 года.

Также за неделю в Свердловской области подорожали молоко, капуста, свекла. При этом, огурцы стали стоить дешевле, как и колбаса, курица и помидоры.