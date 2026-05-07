Житель Нижнего Тагила устроил банкет за чужой счет и попал под суд

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 39-летнему рецидивисту Игорю Беспалову, которого признали виновным в двух кражах: мужчина украл шуруповерт из пункта выдачи заказов, а также банковскую карту. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Как установило следствие: в сентябре 2025 года Беспалов пришел в пункт выдачи одного из маркетплейсов, где похитил инструмент за 5 тысяч рублей. Вскоре он вернул инструмент, но факт кражи это не отменило.

Позже ранее судимый тагильчанин пришел в кондитерскую «Бабкин торт», украл смартфон, 14,4 тысячи рублей, банковскую карту и три торта - общий ущерб составил 48 тысяч рублей. В тот же день сладкоежку поймали в баре, где он пил, расплачиваясь украденной картой. Торты вор успел съесть.

Окончательный приговор Игорю Беспалову: 3 года 10 месяцев колонии строгого режима.