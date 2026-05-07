7 мая 2026 7:07

Тундровиков Ямала учат защищаться от медведей

Обучение пройдут 60 человек
Лев ИСТОМИН
Северян учат защищаться от белых медведей

Около 60 тундровиков Ямало-Ненецкого автономного округа обучили защите от медведей в рамках проекта «Медвежий патруль». Об этом сообщает «Ямал 1».

Обучение по этому проекту проводится третий год в шести арктических регионах России. В ЯНАО тренинги провели в селе Сеяха, а также факториях Тамбей и Яхады-Яха.

Тундровикам рассказали о поведении при встрече с белыми медведями, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Также жителям рассказали, как пользоваться средствами отпугивания хищников - дымовыми шашками, сигналами охотника и фальшфейерами.