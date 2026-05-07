На Урале ветерану СВО подарили новый «Москвич» с ручным управлением

В Свердловской области ветерану СВО Марату Мавлютину подарили новый автомобиль – «Москвич 3» с ручным управлением. Ключи ему передал Министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

Марат Мавлютин ушел на СВО в 2023 году, воевал на Донецком направлении. В сентябре 2024 года получил тяжелое ранение, из-за которого пострадали нижние конечности. За свою службу был награжден Орденом Мужества.

По возвращении из госпиталя домой ветеран обратился в фонд «Защитники Отечества».

- Наши социальные координаторы помогли ветерану с оформлением документов, чтобы получить положенные выплаты, а также с протезированием, - рассказали в пресс-службе фонда.

Отмечается, что теперь Марат Мавлютин планирует устроиться на работу в одно из производств Екатеринбурга.

- Я устал дома сидеть, а теперь смогу ездить куда угодно. Не нужно ждать такси, ставить пометку, что мне нужна помощь. Я теперь сам все могу. Буду ездить на работу, к сыну, который живет в другом городе с мамой, - рассказал ветеран.