На ремонт домов в Каменске-Уральском потратят больше 1,2 млрд рублей

В Каменске-Уральском до конца 2026 года планируется отремонтировать 57 многоквартирных домов. Предварительно, на эти цели потратят в общей сложности больше 1,2 миллиарда рублей.

Работы в 40 домах уже стартовали, еще в двух – завершились. В семи зданиях полностью отремонтировали кровли.

- На сегодня работы выполнены на 25%. Подрядчики ремонтируют кровли, восстанавливают фасады, меняют инженерные системы: электрику, отопление, сети холодного и горячего водоснабжения, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Капитальный ремонт находится на особом контроле прокуратуры. Ведомство следит за соблюдением сроков и качества выполняемых работ.

Как отметил помощник прокурора города Павел Британов, в 2025 году от жителей поступали жалобы на затопление домов во время ремонта кровли из-за ливневых дождей. В текущем году таких происшествий пока не случалось.