Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 2:52

На ремонт домов в Каменске-Уральском потратят больше 1,2 млрд рублей

В Каменске-Уральском в 2026 году отремонтируют 57 многоквартирных домов
Никита ПРИХОДЬКО
Предварительно, на ремонт домов уйдет больше 1,2 миллиарда рублей

Предварительно, на ремонт домов уйдет больше 1,2 миллиарда рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском до конца 2026 года планируется отремонтировать 57 многоквартирных домов. Предварительно, на эти цели потратят в общей сложности больше 1,2 миллиарда рублей.

Работы в 40 домах уже стартовали, еще в двух – завершились. В семи зданиях полностью отремонтировали кровли.

- На сегодня работы выполнены на 25%. Подрядчики ремонтируют кровли, восстанавливают фасады, меняют инженерные системы: электрику, отопление, сети холодного и горячего водоснабжения, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Капитальный ремонт находится на особом контроле прокуратуры. Ведомство следит за соблюдением сроков и качества выполняемых работ.

Как отметил помощник прокурора города Павел Британов, в 2025 году от жителей поступали жалобы на затопление домов во время ремонта кровли из-за ливневых дождей. В текущем году таких происшествий пока не случалось.