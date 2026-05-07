В Екатеринбурге четную сторону Малышевского моста перекроют до конца мая

В Екатеринбурге четную сторону Малышевского моста перекроют с 7 по 31 мая 2026 года. Движение машин направят по двум полосам вместо четырех. Дело в том, что на участке специалисты проведут ремонт деформационных швов.

- В связи с этим с 7 по 31 мая движение транспорта будет перенаправлено по нечетной стороне путепровода, обеспечив проезд транспорта по одной полосе движения в каждом направлении. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Также три автобуса изменят схему движения:

- №80 «Парк Победы – 40 лет ВЛКСМ» в сторону конечной «40 лет ВЛКСМ» пойдет следующим образом: Егоршинский подход – дублер Сибирского тракта – 40-летия Комсомола;

- №49 «ТЦ Мега – ЖБИ» в сторону конечной «ЖБИ» пойдет так: Малышева – Владимира Высоцкого – Сыромолотова – Сиреневый бульвар – Новгородцевой;

- №54 «Краснолесье – Синие камни» и №054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)» в сторону конечного пункта «Синие камни» пойдут следующим образом: Малышева – Владимира Высоцкого – Сыромолотова – Сиреневый бульвар – Новгородцевой – дублер Сибирского тракта – Развязка у «Калины» – далее по маршруту.

В обратную сторону все три автобуса пойдут по привычному маршруту, то есть без изменений.